Гафин о футбольных школах «Динамо»: «В проработке открытие школы в Буркина-Фасо. Наша франшиза охватывает более 25 регионов России, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан»

В «Динамо» рассказали о планах по открытию новых клубных футбольных школ.

– «Динамо» открыло школу на Новой Риге. Район недешевый, там живет знать и богачи. Значит ли эта локация то, что вы не считаете футбол видом спорта для бедных?

– Мы действительно открываем футбольную школу в этой локации. У нас это будет 150-й школой-франшизой. Наша сеть охватывает более 25 российских регионов, более 60 городов, а также Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан. Более того, в проработке даже открытие школы в Буркина-Фасо.

Всего в совокупности в динамовской системе занимаются футболом более пяти тысяч детей, которых мы никогда не делим по финансовому состоянию родителей. Все это дети, которые хотят играть в футбол, и мы будем делать все, чтобы у них была возможность всесторонне развиваться в «Динамо», приобщаться к истории и ценностями нашего клуба.

– С чем связано открытие школы в Буркина-Фасо?

– Любой коммерсант может купить франшизу «Динамо» и, если определенные критерии будут удовлетворены, открыть школу в любой точке мира. Вот и один наш партнер решил, что в Буркина-Фасо целесообразно открыть динамовскую школу, – сказал глава совета директоров «Динамо » Дмитрий Гафин.