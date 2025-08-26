Пенья продлил контракт с «Барсой» до 2029-го. Сегодня объявят об аренде в «Эльче», это позволит зарегистрировать Шченсного (Mundo Deportivo)

«Барселона» продлила контракт с Иньяки Пеньей.

Новое соглашение 26-летнего голкипера с каталонским клубом рассчитано до 2029 года, сообщает Mundo Deportivo.

В ближайшие часы сине-гранатовые объявят об аренде Пеньи в «Эльче ». Уход вратаря освободит место в зарплатной ведомости и позволит зарегистрировать Войчеха Шченсного.

В прошлом сезоне Пенья провел 16 матчей в Ла Лиге . Его статистику можно увидеть здесь .