Пенья продлил контракт с «Барсой» до 2029-го. Сегодня объявят об аренде в «Эльче», это позволит зарегистрировать Шченсного (Mundo Deportivo)
«Барселона» продлила контракт с Иньяки Пеньей.
Новое соглашение 26-летнего голкипера с каталонским клубом рассчитано до 2029 года, сообщает Mundo Deportivo.
В ближайшие часы сине-гранатовые объявят об аренде Пеньи в «Эльче». Уход вратаря освободит место в зарплатной ведомости и позволит зарегистрировать Войчеха Шченсного.
В прошлом сезоне Пенья провел 16 матчей в Ла Лиге. Его статистику можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
