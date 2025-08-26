Пети о Ямале: «Феномен, напоминает молодого Месси. Ламин возьмет «Золотой мяч», если сохранит такой уровень. Для настоящего признания ему нужно выиграть ЛЧ»

Эммануэль Пети сравнил Ламина Ямаля с молодым Лионелем Месси.

– Как вы оцениваете уровень Ламина Ямаля? Как его вообще можно остановить?

– Он очень напоминает молодого Месси на правом фланге. Каждый раз, когда мяч у него, возникает чувство опасности. Обычно он стягивает на себя двух, а то и трех соперников, освобождая зоны для партнеров.

Именно поэтому «Барса» так непредсказуема: с Ямалем, Рафиньей и мощной серединой поля угроза идет отовсюду. Я видел, как соперники пытались перекрывать его с помощью двух-трех игроков, но это не работает.

В его возрасте он уже феномен. Если сохранит такой уровень, то наверняка возьмет «Золотой мяч». И он сам понимает: нужно подтверждать класс и в клубе, и в сборной.

Тем более впереди чемпионат мира – еще одна цель для него. Но для настоящего признания ему нужно выиграть Лигу чемпионов, – сказал экс-хавбек «Челси».