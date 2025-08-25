  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Джанашия о Батракове: «Переходить в европейский чемпионат пока не нужно. Ему не хватает силы и физики, там чуть другой футбол. Я не хочу, чтобы Алексей сидел на скамейке»
9

Джанашия о Батракове: «Переходить в европейский чемпионат пока не нужно. Ему не хватает силы и физики, там чуть другой футбол. Я не хочу, чтобы Алексей сидел на скамейке»

Заза Джанашия считает, что Алексею Батракову рано думать о переезде в Европу.

«Я думаю, что Алексею Батракову пока рано переходить в европейский чемпионат, пока это не нужно. Я не хочу, чтобы Алексей сидел на скамейке запасных. Ему нужно еще играть и играть в «Локомотиве». По крайней мере, нужно завершить этот сезон с «Локомотивом». Потому что он наберется еще сил, окрепнет, потом уже будет готов к европейским чемпионатам и командам.

В целом он, конечно, уже и сейчас готов, но все равно еще молодой, есть некоторые моменты, которых не хватает для того, чтобы играть там. Мне бы не хотелось, чтобы он ждал своего шанса на скамейке запасных.

Если говорить о том, чего не хватает Алексею Батракову, то это сила и физика. Немного набрать физическую форму, чтобы хорошо, скажем так, толкаться. Европейский футбол чуть другой. Пока не хватает силы», – сказал бывший нападающий «Локомотива». 

Увольнять ли Семака?43473 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
возможные трансферы
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
ТАСС
Заза Джанашия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Батракова: «Скауты «Ман Сити» анализируют Алексея, это не секрет. До разговоров об интересе или до оффера еще далековато»
3817 августа, 13:18
Агент Батракова: «Локомотив» не продаст лучшего игрока даже за баснословную сумму. Есть надежда вернуться на лидирующие позиции. Следующим летом появятся отступные»
4017 августа, 11:33
«Локомотив» не отпустил Батракова в «Марсель» за 15 млн евро. Клуб хочет 20 млн (Sport Baza)
14912 августа, 08:55
Агент Батракова о вариантах в Европе: «Алексею больше всего подошла бы Испания. Есть интерес со стороны итальянских и испанских клубов. Переход в Германию из-за политики маловероятен»
3312 августа, 06:57
Главные новости
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 0:1 – Гравенберх забил дальним ударом! Онлайн-трансляция
426 минут назадLive
Губерниев о словах Клаудиньо: «Для таких людей Россия-матушка как дойная корова. Иностранные спортсмены выступают здесь, получают деньги, а потом лицемерно что-то высказывают»
1914 минут назад
Дуглас Сантос, Луис Энрике, Рафинья, Каземиро, Алиссон вызваны в сборную Бразилии на матчи с Чили и Боливией, Неймар и игроки «Реала» – нет
5930 минут назад
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» играет с «Ливерпулем»
113341 минуту назадLive
«Динамо» Махачкала обратилось в ЭСК после матча с «Зенитом» из-за пенальти Мостового, фола Эраковича на Табидзе и удара Мантуана локтем в лицо Магомедову
2352 минуты назад
Серия А стартовала! «Интер» принимает «Торино», «Удинезе» и «Верона» сыграли вничью
13955 минут назадLive
Майну может рассмотреть уход из «МЮ», если предложение устроит клуб (Talksport)
2сегодня, 18:32
Ямаль выложил фото с певицей Никки Николь в ее день рождения – с эмодзи двух сердец. Сообщалось, что у вингера «Барсы» роман с 25-летней аргентинкой
46сегодня, 18:13Фото
«Бавария» и Deutsche Telekom продлили соглашение на 7 лет. Клуб получит до 455 млн евро за весь срок контракта
8сегодня, 18:03
«Наполи» договорился с Хейлундом. Переговоры с «МЮ» – на финальной стадии
35сегодня, 17:55
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер считает, что «Ньюкасл» должен продать Исака: «Над клубом постоянно висит туча. Когда игрок не хочет быть в команде, это может стать кошмаром. Александер хочет выиграть ЛЧ»
через 1 минуту
Колосков о Сперцяне: «Украшение РПЛ, созрел для игры за границей. Если уезжать, то в одну из топ‑5 европейских лиг, а не Чемпионшип»
12 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», «Севилья» принимает «Хетафе»
19511 минут назадLive
«Интер» – «Торино». 2:0 – Тюрам и Бастони забили. Онлайн-трансляция
1017 минут назадLive
«Ювентус» обсуждал с «ПСЖ» Бералдо. Туринцы интересуются защитником на случай ухода Келли
237 минут назад
«Эвертон» купил 19-летнего Диблинга у «Саутгемптона» за 35+5 млн фунтов. Контракт с вингером – на 4 года
555 минут назадФото
Мовсесьян об интересе к россиянам в Европе: «Идет посыл, что как только политическая ситуация изменится, много молодых игроков будут востребованы – Кисляк, Батраков, Раков»
11сегодня, 18:37
Первая лига. «Ротор» разгромил «Торпедо», «Урал» забил 4 гола «Волге»
37сегодня, 18:26
Медведев о желании Барриоса вернуться в Колумбию: «Лживая информация»
9сегодня, 18:23
Гурцкая о Сперцяне: «Краснодар» никуда его не отпустит. Как клуб, идущий за вторым титулом, продаст игрока в самом расцвете сил?»
13сегодня, 18:15