Джанашия о Батракове: «Переходить в европейский чемпионат пока не нужно. Ему не хватает силы и физики, там чуть другой футбол. Я не хочу, чтобы Алексей сидел на скамейке»

Заза Джанашия считает, что Алексею Батракову рано думать о переезде в Европу.

«Я думаю, что Алексею Батракову пока рано переходить в европейский чемпионат, пока это не нужно. Я не хочу, чтобы Алексей сидел на скамейке запасных. Ему нужно еще играть и играть в «Локомотиве ». По крайней мере, нужно завершить этот сезон с «Локомотивом». Потому что он наберется еще сил, окрепнет, потом уже будет готов к европейским чемпионатам и командам.

В целом он, конечно, уже и сейчас готов, но все равно еще молодой, есть некоторые моменты, которых не хватает для того, чтобы играть там. Мне бы не хотелось, чтобы он ждал своего шанса на скамейке запасных.

Если говорить о том, чего не хватает Алексею Батракову, то это сила и физика. Немного набрать физическую форму, чтобы хорошо, скажем так, толкаться. Европейский футбол чуть другой. Пока не хватает силы», – сказал бывший нападающий «Локомотива».