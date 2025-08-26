Соболев сообщил, что они с женой ждут второго ребенка: «В ожидании чуда👼❤️»

Александр Соболев с супругой ждут второго ребенка.

Нападающий «Зенита» сообщил об этом в своем телеграм-канале, опубликовав совместные фотографии с женой Еленой и 8-летним сыном Сергеем.

«В ожидании чуда👼❤️», – написал Соболев.