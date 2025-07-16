«И дельфин ныряет!» Соболев выложил прыжок в Финский залив с катера
Александр Соболев прыгнул в Финский залив, назвав себя дельфином.
Нападающий «Зенита» выложил видео, в котором он ныряет в воду с катера.
Перед прыжком футболист громко кричит: «И дельфин ныряет!»
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Александра Соболева
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