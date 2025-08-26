«Барсе» нужно продать игрока для регистрации Бардагжи. 19-летнего вингера могут отдать в аренду «Копенгагену», если не получится заявить

«Барселона» испытывает трудности с регистрацией новичков.

Как передает As, аудиторская компания Crowe, вероятно, не позволит учесть в отчетности доходы от продажи VIP-лож «Камп Ноу» из-за задержек с реконструкцией арены. По этой причине клуб вряд ли достигнет правила 1:1 в это межсезонье.

Пока регистрации ожидают трое игроков: Жерар Мартин , Войчех Шченсны и Руни Бардагжи . В клубе утверждают, что заявка Мартина станет возможной, как только Ориоль Ромеу расторгнет контракт, а регистрация Шченсны произойдет после того, как Иньяки Пенья продлит соглашение, перераспределит выплаты и уйдет в аренду.

Ситуация с Бардагжи выглядит сложнее. Заявка возможна лишь за счет получения дополнительного дохода, продажи игрока или предоставления личных гарантий руководством клуба.

Бардагжи перешел в «Барселону» этим летом из «Копенгагена». Отмечается, что в случае неудачи с регистрацией вингера, вариантом останется только аренда в «Копенгаген », пусть и до зимнего трансферного окна.