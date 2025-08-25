  • Спортс
Мэрия Барселоны проведет инспекцию на «Камп Ноу» во вторник. «Барса» может играть матчи ЛЧ на «Олимпик Льюис Компанис», если не получит нужных разрешений для основного стадиона

«Барселоне» могут разрешить вернуться на «Камп Ноу» после проверки стадиона.

Каталонский клуб продолжает работать над тем, чтобы вновь открыть «Камп Ноу» к матчу 4-го тура Ла Лиги против «Валенсии», запланированному на 14 сентября.

В понедельник представители клуба встретились с мэрией, чтобы обсудить возвращение, на которое рассчитывают собрать около 27 тысяч зрителей.

Радиостанция RAC1 сообщила, что «Барса» уже получила итоговую сертификацию строительных работ (CFO) по центральной трибуне и южному сектору после того, как архитекторы, руководство стройки и подрядчик Limak подписали акт приемки.

Однако источники Mundo Deportivo не стали подтверждать окончательное решение вопроса. Во вторник представители мэрии Барселоны должны провести инспекцию арены, чтобы убедиться в соответствии всех норм и выдать лицензию на первичную эксплуатацию стадиона – без нее пустить болельщиков невозможно.

В четверг, 28 августа, состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, и «Барселоне» предстоит официально уведомить УЕФА, на каком стадионе команда будет принимать соперников вплоть до февраля, когда стартует плей-офф.

Важно учитывать, что УЕФА требует открыть одну из трибун по условиям ТВ-трансляций, а на первой стадии возвращения клуба на «Камп Ноу» будут доступны только центральная и южная трибуны.

Если нужных разрешений к сентябрю получено не будет, в клубе рассматривают вариант с двумя аренами: матчи Ла Лиги – на «Камп Ноу», а встречи Лиги чемпионов – на «Олимпик Льюис Компанис». При этом провести игру чемпионата с «Валенсией» на «Олимпик Льюис Компанис» не получится: за день до матча там назначен концерт, и подготовить газон физически невозможно.

Ранее сообщалось, что у «Барсы» есть разрешение от мэрии играть на «Олимпик Льюис Компанис» до февраля. Однако в клубе считают приоритетным возвращение на «Камп Ноу». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Mundo Deportivo
