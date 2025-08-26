«Арсенал» предложил 8+2 млн евро за Мартинеса из «Жироны» (Санти Ауна)
«Арсенал» сделал предложение «Жироне» о трансфере Арнау Мартинеса.
Как сообщает журналист Санти Ауна, лондонский клуб предложил за 22-летнего защитника 8 млн евро фиксированным платежом плюс 2 млн в виде бонусов.
На счету Мартинеса 2 гола и 2 результативные передачи в 32 матчах Ла Лиги в прошлом сезоне. Подробная статистика испанца – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Санти Ауны в Х
