«Вулвс» примерно за 35 млн евро купят Крейчи из «Жироны» (Фабрицио Романо)
Ладислав Крейчи перейдет из «Жироны» в «Вулверхэмптон».
«Вулвс» заплатят около 35 миллионов евро за 26-летнего центрального защитника сборной Чехии, также имеющего опыт игры опорным полузащитником, сообщает Фабрицио Романо.
«Жирона» и «Вулверхэмптон» уже согласовали сделку, Ладислав также дал согласие на переход.
В прошлом сезоне Крейчи провел 28 матчей в Ла Лиге, забил 2 гола и получил 10 желтых карточек. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Увольнять ли Семака?21612 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости