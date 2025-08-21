«Вулвс» примерно за 35 млн евро купят Крейчи из «Жироны» (Фабрицио Романо)

Ладислав Крейчи перейдет из «Жироны» в «Вулверхэмптон».

«Вулвс» заплатят около 35 миллионов евро за 26-летнего центрального защитника сборной Чехии , также имеющего опыт игры опорным полузащитником, сообщает Фабрицио Романо .

«Жирона » и «Вулверхэмптон » уже согласовали сделку, Ладислав также дал согласие на переход.

В прошлом сезоне Крейчи провел 28 матчей в Ла Лиге , забил 2 гола и получил 10 желтых карточек. Его подробная статистика выступлений – здесь .