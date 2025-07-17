Позиции «Динамо» и «Фламенго» в переговорах по Карраскалю сблизились. Главный вопрос – финансовые гарантии («СЭ»)
«Фламенго» достигло прогресса в переговорах по Хорхе Карраскалю.
Ранее стало известно,что бразильский клуб возобновил переговоры с «Динамо» о переходе 27-летнего полузащитника. Стороны вели разговор о сумме в размере 14 миллионов евро: 12 млн гарантированных выплат тремя платежами, а также 2 млн бонусов.
По информации «Спорт-Экспресса», позиции сторон сближаются, и шансы на успешную сделку возрастают. Главным вопросом остаются гарантии получения средств российской стороной.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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