«Локомотив» обсуждает трансфер Луза из «Уотфорда». За хавбека могут заплатить около 6 млн евро (L’Équipe)
«Локомотив» обсуждает подписание Имрана Луза из «Уотфорда».
По данным L’Équipe, железнодорожники начали переговоры с клубом из Чемпионшипа. Сумма трансфера может составить около 6 миллионов евро.
Этим летом на 26-летнего игрока также претендовал турецкий «Трабзонспор». Действующий контракт Имрана рассчитан до 2028 года.
В прошлом сезоне Луза провел 33 матча в Чемпионшипе, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Увольнять ли Семака?43475 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
