«Локомотив» обсуждает трансфер Луза из «Уотфорда». За хавбека могут заплатить около 6 млн евро (L’Équipe)

«Локомотив» обсуждает подписание Имрана Луза из «Уотфорда».

По данным L’Équipe, железнодорожники начали переговоры с клубом из Чемпионшипа. Сумма трансфера может составить около 6 миллионов евро.

Этим летом на 26-летнего игрока также претендовал турецкий «Трабзонспор ». Действующий контракт Имрана рассчитан до 2028 года.

В прошлом сезоне Луза провел 33 матча в Чемпионшипе, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .