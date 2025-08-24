31

«Локомотив» за 250 млн рублей покупает Олейникова у «Крыльев Советов» (Иван Карпов)

«Локомотив» договорился о покупке Ивана Олейникова.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, «Крылья Советов» получат 250 миллионов рублей. Московскому клубу будет предоставлена рассрочка на полтора года.

В прошлом сезоне полузащитник провел 25 игр в Мир РПЛ и забил 6 голов. В этом сезоне он принял участие в трех матчах чемпионата и результативных действий не совершил.

Подробно со статистикой 27-летнего Олейникова можно ознакомиться здесь.

Увольнять ли Семака?40313 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoИван Олейников
деньги
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
возможные трансферы
Иван Карпов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавбек «Крыльев» Олейников не сыграет с «Краснодаром» из-за переговоров о трансфере в «Локомотив» («Чемпионат»)
10вчера, 11:52
«Крылья» отказали «Локомотиву» в аренде Олейникова с выкупом за 250 млн рублей. Самарцы согласны на полноценный трансфер за 300 млн (Иван Карпов)
1719 августа, 13:11
«Локомотив» включил Щетинина, Хоссейннежада, Кангву и Олейникова в список альтернатив Вере («Чемпионат»)
1227 июня, 20:13
Главные новости
Гасилин о Морено в «Сочи»: «Не представляю, чтобы нашему тренеру в зарубежном чемпионате давали столько шансов. Нужно дать поработать нашему специалисту»
9 минут назад
Александр Мостовой: «Краснодар» выглядит основным фаворитом в РПЛ, хотя такое говорили про «Локомотив» неделю назад. Пенальти в ворота «Крыльев» не было – ошибка арбитров»
644 минуты назад
Алонсо про дубль Мбаппе: «Он набрал 4 кг, которые потерял на клубном ЧМ. Знаем, что Килиан будет забивать, но мы должны быть на одной волне с мячом и при его потере»
354 минуты назад
Куртуа о фанатах в Овьедо: «Здесь есть те, кто любят «Мадрид». В отеле я подошел к маленькому парню и его отцу, чтобы подписать футболку – они оба начали плакать»
8сегодня, 01:55
Орельен Тчуамени: «Реал» выиграет много титулов в этом сезоне, надеюсь. Должны играть на высоком уровне, мы прибавили в физическом состоянии»
5сегодня, 01:45
Маккенни подвергся расистским оскорблениям после матча с «Пармой». «Ювентус» осудил инцидент
5сегодня, 01:30
Алонсо про 3:0 с «Овьедо»: «Реал» доминировал в 1-м тайме и немного притормозил во 2-м. Винисиус отлично вышел и стал решающим фактором»
19вчера, 21:59
Фанаты «Овьедо» оскорбляли Винисиуса и желали ему смерти во время матча. В вингера «Реала» бросили бутылку, когда он праздновал второй гол Мбаппе
59вчера, 21:58Фото
«Реал» выиграл оба матча в Ла Лиге с общим счетом 4:0. Прошлый чемпионат начинали с победы и ничьей
26вчера, 21:43
Винисиус забил в Ла Лиге впервые с апреля. Вингер «Реала» прервал 7-матчевую безголевую серию в турнире
9вчера, 21:42
Ко всем новостям
Последние новости
Арриго Сакки: «Ошибался тот, кто думал, что нескольких трансферов будет достаточно для «Милана». Аллегри нужно время сплотить команду и привить стиль – клуб обязан поддержать тренера и игроков»
19 минут назад
Бабаев о лимите в РПЛ: «Хотелось, чтобы клубы и лига получили право голоса. Мы могли бы поделиться экспертизой, торопиться не очень правильно»
41 минуту назад
«Заболотный – один из лучших в России по проценту сохранения мяча и верховым единоборствам. Люди могут смеяться, но 10 мячей забивает за сезон». Фоменко о форварде «Спартака»
4сегодня, 02:10
МЛС. «Канзас Сити» Шапи против «Сиэтла», «Атланта» Миранчука и «Торонто» не забили, «Интер Майами» без Месси сыграл 1:1 с «Ди Си Юнайтед»
18сегодня, 01:15Live
Инкапиэ хочет уйти из «Байера». Клубы АПЛ интересуются защитником, отступные – 60 млн евро
2сегодня, 01:10
Тедеев о словах Дзюбы про необходимость усиления в «Акроне»: «Артем понимает, что игроков, как в «Зените» и «Спартаке», с ним не будет. Он привык всегда побеждать, ему небезразлично»
4вчера, 22:01
Тудор о 2:0 с «Пармой»: «Заслуженные три очка «Ювентуса». Было тяжело, но рано или поздно гол пришел бы»
3вчера, 21:45
Камбьязо получил прямую красную во 2-м тайме матча с «Пармой» за удар по лицу Левику
4вчера, 21:15Фото
У Жиру 2 гола в двух матчах за «Лилль» в Лиге 1. 38-летний форвард забил победный мяч в игре с «Монако» на 91-й минуте, на 99-й не реализовал пенальти
7вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лилля», «Ренн» вдевятером пропустил 4 гола от «Лорьяна»
29вчера, 18:45Live