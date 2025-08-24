«Локомотив» за 250 млн рублей покупает Олейникова у «Крыльев Советов» (Иван Карпов)

«Локомотив» договорился о покупке Ивана Олейникова.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов , «Крылья Советов » получат 250 миллионов рублей. Московскому клубу будет предоставлена рассрочка на полтора года.

В прошлом сезоне полузащитник провел 25 игр в Мир РПЛ и забил 6 голов. В этом сезоне он принял участие в трех матчах чемпионата и результативных действий не совершил.

Подробно со статистикой 27-летнего Олейникова можно ознакомиться здесь .