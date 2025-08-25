Форвард «Крыльев» Игнатенко интересен «Генчлербирлиги». Турецкий клуб может арендовать 19-летнего россиянина
Форвард «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко может перейти в турецкий клуб.
По данным Sport24, 19-летним нападающим интересуется «Генчлербирлиги».
Клуб Суперлиги Турции хочет взять Игнатенко в аренду с правом выкупа. «Генчлебирлиги» рассматривает россиянина как одного из двух молодых игроков, для которых в турецком лимите предназначена отдельная квота.
Игнатенко находится в системе «Крыльев Советов» с 2022 года. В этом сезоне он сыграл в четырех матчах за первую команду и забил гол в ворота «Ахмата».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
