Форвард «Крыльев» Игнатенко интересен «Генчлербирлиги». Турецкий клуб может арендовать 19-летнего россиянина

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко может перейти в турецкий клуб.

По данным Sport24, 19-летним нападающим интересуется «Генчлербирлиги ».

Клуб Суперлиги Турции хочет взять Игнатенко в аренду с правом выкупа. «Генчлебирлиги» рассматривает россиянина как одного из двух молодых игроков, для которых в турецком лимите предназначена отдельная квота.

Игнатенко находится в системе «Крыльев Советов » с 2022 года. В этом сезоне он сыграл в четырех матчах за первую команду и забил гол в ворота «Ахмата».