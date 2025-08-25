Экс-защитник «Фейеноорда» Хартман о ван Перси: «Я не хотел продлевать контракт, и наши отношения внезапно изменились. То же самое сейчас происходит с Тимбером, которого лишили капитанства»
В июне защитник перешел в «Бернли» из «Фейеноорда», возглавляемого ван Перси.
«Я совершенно честен. Последние два месяца в Роттердаме я ощущал себя очень плохо. Я пребывал в команде с плохим ощущением. Это была не вина болельщиков, от которых я до сих пор получаю сообщения, это были проблемы с тренером. Думаю, все более или менее это знали.
Он никогда не высказывал этого открыто, я просто чувствовал. Но в разговоре он сказал: «Мы очень хотим, чтобы ты остался. Я очень хочу, чтобы ты остался. Ты важный игрок для меня». Я ответил ему, что хочу подумать об этом после травмы, что просто счастлив снова играть.
В последующие недели, поскольку я не хотел продлевать контракт, отношения между мной и ван Перси внезапно изменились. Мне показалось, что он стал смотреть на меня по-другому. То же самое сейчас происходит с Квинтеном Тимбером, которого лишили капитанства.
Мне очень жаль, ведь за 15 лет в «Фейеноорде» у меня ни с кем не было проблем. Особенно с тренером, таким важным человеком», – сказал Хартман в интервью AD.