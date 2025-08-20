Квинтен Тимбер попал в шорт-лист «Байера». Игрок «Фейеноорда» – в топ-3 кандидатов на позицию центрального полузащитника
«Байер» заинтересован в подписании Квинтена Тимбера.
Немецкий клуб добавил игрока «Фейеноорда» в свой шорт-лист, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
24-летний центральный полузащитник – один из трех главных кандидатов на эту позицию, которую леверкузенцы стремятся усилить.
Контракт футболиста с нидерландским клубом действует до 2026 года.
Увольнять ли Семака?10728 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости