Квинтен Тимбер попал в шорт-лист «Байера». Игрок «Фейеноорда» – в топ-3 кандидатов на позицию центрального полузащитника

«Байер» заинтересован в подписании Квинтена Тимбера.

Немецкий клуб добавил игрока «Фейеноорда » в свой шорт-лист, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

24-летний центральный полузащитник – один из трех главных кандидатов на эту позицию, которую леверкузенцы стремятся усилить.

Контракт футболиста с нидерландским клубом действует до 2026 года.

С полной статистикой Тимбера можно ознакомиться здесь .