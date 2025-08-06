Робину ван Перси исполнилось 42 года. Он с февраля возглавляет «Фейеноорд»
Робин ван Перси сегодня отмечает день рождения.
Экс-нападающему «Фейеноорда», «Арсенала», «МЮ» и «Фенербахче», а сейчас главному тренеру роттердамцев исполнилось 42 года.
Ван Перси возглавил «Фейеноорд» в феврале, его команда заняла третье место в чемпионате Нидерландов в сезоне-2025/26. Под руководством нидерландца роттердамцы вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/25, уступив «Интеру» (общий счет 1:4).
Сегодня «Фейеноорд» примет «Фенербахче» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире – начало в 22:00 по московскому времени. Прокомментируют Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.
