Робину ван Перси исполнилось 42 года. Он с февраля возглавляет «Фейеноорд»

Робин ван Перси сегодня отмечает день рождения.

Экс-нападающему «Фейеноорда », «Арсенала », «МЮ » и «Фенербахче », а сейчас главному тренеру роттердамцев исполнилось 42 года.

Ван Перси возглавил «Фейеноорд» в феврале, его команда заняла третье место в чемпионате Нидерландов в сезоне-2025/26. Под руководством нидерландца роттердамцы вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/25, уступив «Интеру» (общий счет 1:4).

Сегодня «Фейеноорд» примет «Фенербахче» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире – начало в 22:00 по московскому времени . Прокомментируют Эльвин Керимов и Вадим Лукомский.

