«Бернли» купил защитника «Фейеноорда» Хартмана за 12 млн евро. Контракт – на 4 года
«Бернли» подписал Квилиндси Хартмана.
Английский клуб объявил о переходе 23-летнего защитника из «Фейеноорда». Стороны заключили контракт на 4 года.
По информации Voetbal International, стоимость сделки составила 12 миллионов евро.
В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Хартман провел 12 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Ювентус
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Манчестер Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Бернли»
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