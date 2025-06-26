«Бернли» купил защитника «Фейеноорда» Хартмана за 12 млн евро. Контракт – на 4 года

«Бернли» подписал Квилиндси Хартмана.

Английский клуб объявил о переходе 23-летнего защитника из «Фейеноорда ». Стороны заключили контракт на 4 года.

По информации Voetbal International, стоимость сделки составила 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Хартман провел 12 матчей. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://www.burnleyfootballclub.com/