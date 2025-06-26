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«Бернли» купил защитника «Фейеноорда» Хартмана за 12 млн евро. Контракт – на 4 года

«Бернли» подписал Квилиндси Хартмана.

Английский клуб объявил о переходе 23-летнего защитника из «Фейеноорда». Стороны заключили контракт на 4 года. 

По информации Voetbal International, стоимость сделки составила 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Хартман провел 12 матчей. Его статистику можно найти здесь

Фото: https://www.burnleyfootballclub.com/

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Бернли»
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