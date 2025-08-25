Генич в трансляции матча «Реала» сказал о фоле Тчуамени перед голом Мбаппе, а позже насписал: «Был неправ. В мяч сыграно»
Константин Генич признал, что ошибся в оценке эпизода в трансляции матча «Реала».
«Мадрид» в гостях разгромил «Овьедо» (3:0) во втором туре Ла Лиги. Матч обслуживал Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.
На 37-й минуте нападающий Килиан Мбаппе открыл счет в матче. Перед этим в центре поля хавбек Орельен Тчуамени в подкате остановил атаку соперника. ВАР проверил эпизод из-за возможного фола, но главный арбитр принял решение засчитать мяч.
В прямом эфире «Матч ТВ» Генич заявил: «Тут вопрос: сыграл ли в мяч или в ногу. Не в мяч, не в мяч, поэтому гол может быть отменен. Вмешается ли ВАР? Нет, не вмешивается. Я не вижу, что Тчуамени играет в мяч».
«Был неправ. В мяч сыграно», – написал позже комменатор и прикрепил повтор эпизода.
Увольнять ли Семака?43477 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Константина Генича
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости