Генич в трансляции матча «Реала» сказал о фоле Тчуамени перед голом Мбаппе, а позже насписал: «Был неправ. В мяч сыграно»

Константин Генич признал, что ошибся в оценке эпизода в трансляции матча «Реала».

«Мадрид » в гостях разгромил «Овьедо» (3:0) во втором туре Ла Лиги . Матч обслуживал Рикардо де Бургос Бенгоэчеа .

На 37-й минуте нападающий Килиан Мбаппе открыл счет в матче. Перед этим в центре поля хавбек Орельен Тчуамени в подкате остановил атаку соперника. ВАР проверил эпизод из-за возможного фола, но главный арбитр принял решение засчитать мяч.

В прямом эфире «Матч ТВ» Генич заявил: «Тут вопрос: сыграл ли в мяч или в ногу. Не в мяч, не в мяч, поэтому гол может быть отменен. Вмешается ли ВАР? Нет, не вмешивается. Я не вижу, что Тчуамени играет в мяч».

«Был неправ. В мяч сыграно», – написал позже комменатор и прикрепил повтор эпизода.