Мбаппе забил «Овьедо» после того, как Тчуамени в подкате отнял мяч у Дендонкера в центре поля. Судья Бенгоэчеа засчитал гол без просмотра повтора

Килиан Мбаппе забил «Овьедо» после спорного эпизода.

Нападающий «Реала » открыл счет в матче 2-го тура Ла Лиги на 37-й минуте.

Голевая контратака началась с того, что хавбек мадридцев Орельен Тчуамени в центре поля в подкате помешал принять мяч Леандеру Дендонкеру . Игрок «Овьедо » упал на газон, судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не отреагировал, видеоассистент звать его к монитору не стал.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»