Мбаппе забил «Овьедо» после того, как Тчуамени в подкате отнял мяч у Дендонкера в центре поля. Судья Бенгоэчеа засчитал гол без просмотра повтора
Килиан Мбаппе забил «Овьедо» после спорного эпизода.
Нападающий «Реала» открыл счет в матче 2-го тура Ла Лиги на 37-й минуте.
Голевая контратака началась с того, что хавбек мадридцев Орельен Тчуамени в центре поля в подкате помешал принять мяч Леандеру Дендонкеру. Игрок «Овьедо» упал на газон, судья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не отреагировал, видеоассистент звать его к монитору не стал.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
