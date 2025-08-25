Экс-судья Фернандес считает, что Тчуамени не фолил перед голом Мбаппе. Он поддержал решения Бенгоэчеа не назначать три пенальти в матче «Реала» с «Овьедо»
«Мадрид» в гостях разгромил «Овьедо» (3:0) во втором туре Ла Лиги. Матч обслуживал Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.
О падении Рюдигера в штрафной на 12-й минуте
«Я не думаю, что этого достаточно для назначения пенальти. Это не пенальти».
О падении Мастантуоно в штрафной на 15-й минуте после борьбы с Кальво
«Судья решил, что защитник не мешал аргентинцу двигаться вперед и не сбивал его. Я согласен с арбитром – это не пенальти».
Изображение: кадр из трансляции Movistar+
О голе Мбаппе на 37-й минуте и возможном фоле Тчуамени на Дендонкере
«Все чисто, был какой-то остаточный контакт, гол абсолютно законен. Тчуамени чисто отобрал мяч у Дендонкера, затем произошел контакт, но он был незначительный».
Изображение: кадр из трансляции Movistar+
О падении Рондона на 54-й минуте после толчка Хейсена
«Контакт недостаточно сильный, чтобы игрок падал. Это не пенальти. Рондон упал, как только почувствовал контакт. Де Бургос Бенгоэчеа сохраняет самообладание в штрафной площади», – написал Фернандес.
