Хавбек «Ростова» Жбанов про переход в «Реал» или «Барсу»: «Не особо люблю, мне больше «Ман Сити» нравится. Такую задачу ставлю»
Полузащитник «Ростова» Илья Жбанов ставит цель перейти в «Манчестер Сити».
– Считаю, что каждая команда в РПЛ может претендовать на первое место. Цель «Ростова» – набрать 33 очка. А дальше посмотрим.
– Но вам хотелось бы бороться за более высокие цели?
– Если бы вы знали, что мне хотелось бы…
– Нет, такие команды не особо люблю. Мне больше нравится «Манчестер Сити».
– Насколько реально со времени добиться реализации этой мечты?
– Это одному богу известно. Но задачу такую ставлю, – сказал 21-летний Жбанов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
