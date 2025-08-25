  • Спортс
  Хавбек «Ростова» Жбанов про переход в «Реал» или «Барсу»: «Не особо люблю, мне больше «Ман Сити» нравится. Такую задачу ставлю»
45

Хавбек «Ростова» Жбанов про переход в «Реал» или «Барсу»: «Не особо люблю, мне больше «Ман Сити» нравится. Такую задачу ставлю»

Полузащитник «Ростова» Илья Жбанов ставит цель перейти в «Манчестер Сити».

– Считаю, что каждая команда в РПЛ может претендовать на первое место. Цель «Ростова» – набрать 33 очка. А дальше посмотрим.

– Но вам хотелось бы бороться за более высокие цели?

– Если бы вы знали, что мне хотелось бы…

– «Барселона», «Реал»?

– Нет, такие команды не особо люблю. Мне больше нравится «Манчестер Сити».

– Насколько реально со времени добиться реализации этой мечты?

– Это одному богу известно. Но задачу такую ставлю, – сказал 21-летний Жбанов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
