Данил Глебов о критике Гурцкая: «Это его мнение, ради бога. Зачем устраивать балаган?»

Данил Глебов отреагировал на критику со стороны агента Тимура Гурцкая.

– Медиаэкстремист российского футбола Тимур Гурцкая обильно вас критикует, считая, что вы пока выполняете много беговой работы, и все.

– Это его мнение. Ради бога.

– Можем ли мы наслать проклятия на Гурцкая?

– Зачем? Это же его мнение. Зачем устраивать балаган? – сказал Глебов .