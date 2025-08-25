Данил Глебов о критике Гурцкая: «Это его мнение, ради бога. Зачем устраивать балаган?»
Данил Глебов отреагировал на критику со стороны агента Тимура Гурцкая.
– Медиаэкстремист российского футбола Тимур Гурцкая обильно вас критикует, считая, что вы пока выполняете много беговой работы, и все.
– Это его мнение. Ради бога.
– Можем ли мы наслать проклятия на Гурцкая?
– Зачем? Это же его мнение. Зачем устраивать балаган? – сказал Глебов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
