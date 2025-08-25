Тудор о 2:0 с «Пармой»: «Заслуженные три очка «Ювентуса». Было тяжело, но рано или поздно гол пришел бы»

Игор Тудор высказался о победе над «Пармой» (2:0) в 1-м туре Серии А.

Дебютный гол за «Ювентус» в этой встрече забил Джонатан Дэвид .

«Я беру из этой игры все. Она была очень тяжелой, свободные зоны находить было непросто. Как я сказал в перерыве, мы должны были сохранять терпение – рано или поздно гол пришел бы.

Все вышедшие на замену справились хорошо, это было непросто, ведь сейчас кондиции игроков еще далеки от оптимальных. Три очка абсолютно заслуженные.

Влахович ? Он сосредоточен, игрок «Юве» делает то, что должен делать. Посмотрим, что произойдет за оставшуюся неделю – я уже говорил об этом вчера.

У Дэвида есть это качество в штрафной – он очень хорошо там двигается. Душан? Я доволен, он показывает себя отлично. Я все принимаю, свои мнения всегда доношу», – сказал главный тренер «Ювентуса ».