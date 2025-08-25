Тудор о 2:0 с «Пармой»: «Заслуженные три очка «Ювентуса». Было тяжело, но рано или поздно гол пришел бы»
Игор Тудор высказался о победе над «Пармой» (2:0) в 1-м туре Серии А.
Дебютный гол за «Ювентус» в этой встрече забил Джонатан Дэвид.
«Я беру из этой игры все. Она была очень тяжелой, свободные зоны находить было непросто. Как я сказал в перерыве, мы должны были сохранять терпение – рано или поздно гол пришел бы.
Все вышедшие на замену справились хорошо, это было непросто, ведь сейчас кондиции игроков еще далеки от оптимальных. Три очка абсолютно заслуженные.
Влахович? Он сосредоточен, игрок «Юве» делает то, что должен делать. Посмотрим, что произойдет за оставшуюся неделю – я уже говорил об этом вчера.
У Дэвида есть это качество в штрафной – он очень хорошо там двигается. Душан? Я доволен, он показывает себя отлично. Я все принимаю, свои мнения всегда доношу», – сказал главный тренер «Ювентуса».
Увольнять ли Семака?41733 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости