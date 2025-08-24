  • Спортс
2

Дэвид забил в дебютном матче за «Ювентус». Форвард замкнул прострел Йылдыза в игре с «Пармой»

Джонатан Дэвид отметился дебютным голом в составе «Ювентуса».

Нападающий, перешедший из «Лилля» в качестве свободного агента, принял участие в игре 1-го тура Серии А с «Пармой».

На 59-й минуте футболист сборной Канады замкнул прострел Кенана Йылдыза, открыв счет.

В прошлом сезоне Дэвид забил 16 голов в 32 матчах в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

