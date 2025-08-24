  • Спортс
  • Дини про Исака: «Надо быть умнее. Стоило делать как я в 2010-м: агент сказал мне приходить на тренировки, бегать, но, получив мяч, выбивать его подальше и срывать занятие»
56

Дини про Исака: «Надо быть умнее. Стоило делать как я в 2010-м: агент сказал мне приходить на тренировки, бегать, но, получив мяч, выбивать его подальше и срывать занятие»

Трой Дини описал ошибки в поведении Александера Исака этим летом.

«Я не виню Исака за то, что он доверился своему агенту, а не клубу, и пытается продавить трансфер, не появляясь на тренировках. В конце концов, «Ньюкасл» хочет того, что лучше для «Ньюкасла». Его агент эгоистично стремится к выгодной сделке для себя, но в конечном итоге его задача – действовать в интересах игрока.

Но они должны были поступить так, как я поступил со своим агентом, когда добивался перехода из «Уолсолла» в «Уотфорд» летом 2010 года. В приватной беседе мой агент сказал мне: «Тебе придется устроить переполох. Ты вернешься на тренировки, будешь выполнять все беговые упражнения, но как только дело дойдет до работы с мячом – тебе нужно срывать занятия, выбивать мяч подальше. Но главное – никто извне не должен знать, что происходит».

Это было действительно тяжело: возвращаешься домой с чувством вины, ведешь себя как придурок на тренировках без причины, сжигаешь мосты с людьми, которые тебе нравятся. Но нужно помнить, ради кого ты это делаешь: ради себя.

Так сейчас чувствует себя Исак. Это трансфер, который меняет карьеру, определяет ее. Ты переходишь из «Ньюкасла» в один из крупнейших клубов мирового футбола – «Ливерпуль», где, вероятно, будешь выигрывать крупные трофеи. 

Однако Исак не стал действовать умно, а его агент в этом плане проявил лень, допустив серьезные ошибки. Он выставляет своего игрока смутьяном, потому что не справляется с задачей.

Он должен был сразу сказать Исаку: «Иди на работу, делай все по минимуму, выполняй беговые упражнения, чтобы быть в форме, но стоит появиться мячу –  говори, что у тебя болит спина, и уходи в помещение».

Если бы это было сделано так, посыл был бы совсем другим. Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау мог бы тогда выйти к СМИ и сказать: «Он тренируется, но у него небольшая травма». Тогда люди могли бы гадать, но не могли бы отрицать, что ты на месте.

Я знаю, что это совсем разные обстоятельства с точки зрения масштаба клубов, но принципы остаются теми же. Нужно быть умнее в таких делах. То же самое с Йоаном Висса и тем, как он пытается уйти из «Брентфорда» в «Ньюкасл», удаляя фотографии в соцсетях, как обиженный бывший. Это лишнее», – отметил экс-форвард «Уотфорда».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Sun
