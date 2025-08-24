Аморим оставил Онана в запасе на матч с «Фулхэмом»: «Тренер должен выбирать лучших игроков для победы»

Рубен Аморим решил оставить Андре Онана на скамейке на матч с «Фулхэмом».

В стартовом составе на матч 2-го тура АПЛ выйдет Алтай Байындыр .

«Это тот тип решения, который должен принимать тренер: анализировать игру, представлять следующую и выбирать лучших игроков для победы.

Я так и сделал», – сказал главный тренер «МЮ».

«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед». Байындыр, Кунья и Мбемо играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30