Аморим оставил Онана в запасе на матч с «Фулхэмом»: «Тренер должен выбирать лучших игроков для победы»
Рубен Аморим решил оставить Андре Онана на скамейке на матч с «Фулхэмом».
В стартовом составе на матч 2-го тура АПЛ выйдет Алтай Байындыр.
«Это тот тип решения, который должен принимать тренер: анализировать игру, представлять следующую и выбирать лучших игроков для победы.
Я так и сделал», – сказал главный тренер «МЮ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
