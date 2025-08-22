«МЮ» близок к покупке Ламменса за 20 млн евро. Вратарь «Антверпена» станет конкурентом Онана
Сен Ламменс близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает The Guardian, манкунианцы существенно продвинулись в работе над трансфером голкипера «Антверпена». Переход футболиста сборной Бельгии обойдется в 20 млн евро.
Ожидается, что Ламменс будет конкурировать с Андре Онана за место в основе «МЮ».
В текущем сезоне 23-летний вратарь провел 4 игры в лиге Бельгии и пропустил по голу в каждой из них. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
