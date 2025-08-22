«МЮ» не планировал покупать вратаря до матча с «Арсеналом» – только если бы продал Онана. После ошибки Байындыра все изменилось
«Манчестер Юнайтед» еще неделю назад не собирался покупать нового вратаря.
По сведениям The Athletic, манкунианцы не планировали вести работу в этом направлении. Такой вариант рассматривался только в случае продажи Андре Онана.
Однако после матча 1-го тура АПЛ с «Арсеналом» ситуация изменилась. Единственный гол «МЮ» пропустил после неудачных действий Алтая Байындыра, поэтому в клубе решили действовать.
Сегодня стало известно, что «Юнайтед» близок к покупке Сена Ламменса за 20 млн евро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
