«МЮ» не планировал покупать вратаря до матча с «Арсеналом» – только если бы продал Онана. После ошибки Байындыра все изменилось

«Манчестер Юнайтед» еще неделю назад не собирался покупать нового вратаря.

По сведениям The Athletic, манкунианцы не планировали вести работу в этом направлении. Такой вариант рассматривался только в случае продажи Андре Онана .

Однако после матча 1-го тура АПЛ с «Арсеналом » ситуация изменилась. Единственный гол «МЮ » пропустил после неудачных действий Алтая Байындыра , поэтому в клубе решили действовать.

Сегодня стало известно , что «Юнайтед» близок к покупке Сена Ламменса за 20 млн евро.