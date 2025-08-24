Вингер «Ростова» Роналдо: «Роналду забил бы больше голов в РПЛ, чем Месси. Португалец всегда становится лучшим нападающим во всех лигах, в которых играет»

Роналдо думает, что Криштиану Роналду забил бы больше голов в РПЛ, чем Лео Месси.

«Очевидно, Криштиану Роналду забил бы больше голов в РПЛ , чем Месси .

Португалец всегда становится лучшим нападающим во всех лигах, в которых он играет», – заявил вингер «Ростова ».

Напомним, у Роналду 939 голов за карьеру в официальных матчах за клуб и сборную. Месси отличился 875 раз за 1107 игр.