Хавбек «Крыльев» Олейников не сыграет с «Краснодаром» из-за переговоров о трансфере в «Локомотив» («Чемпионат»)

Иван Олейников не сыграет с «быками» из-за возможного трансфера в «Локомотив».

«Крылья Советов » сегодня примут «Краснодар » в 6-м туре Мир РПЛ . Матч начнется в 15:00 по московскому времени.

Полузащитник самарцев пропустит игру из-за переговоров по его трансферу в «Локомотив », сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Клубы продолжают переговоры. Пока сделки нет, однако Олейникова решили поберечь.

Ранее сообщалос ь, что железнодорожники сделали предложение по аренде 26-летнего хавбека с выкупом за 250 млн рублей, при условии, что игрок сыграет в 15 матчах минимум по 70 минут. Однако «Крылья» категорически не согласились отдавать одного из основных футболистов на таких условиях.

В нынешнем сезоне Иван принял участие в 5 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение игрока с «Крыльями» рассчитано до лета 2027 года.