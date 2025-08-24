Хавбек «Крыльев» Олейников не сыграет с «Краснодаром» из-за переговоров о трансфере в «Локомотив» («Чемпионат»)
«Крылья Советов» сегодня примут «Краснодар» в 6-м туре Мир РПЛ. Матч начнется в 15:00 по московскому времени.
Полузащитник самарцев пропустит игру из-за переговоров по его трансферу в «Локомотив», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Клубы продолжают переговоры. Пока сделки нет, однако Олейникова решили поберечь.
Ранее сообщалось, что железнодорожники сделали предложение по аренде 26-летнего хавбека с выкупом за 250 млн рублей, при условии, что игрок сыграет в 15 матчах минимум по 70 минут. Однако «Крылья» категорически не согласились отдавать одного из основных футболистов на таких условиях.
В нынешнем сезоне Иван принял участие в 5 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение игрока с «Крыльями» рассчитано до лета 2027 года.