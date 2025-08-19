«Крылья» отказали «Локомотиву» в аренде Олейникова с выкупом за 250 млн рублей. Самарцы согласны на полноценный трансфер за 300 млн (Иван Карпов)

«Локомотив» не договорился с «Крыльями Советов» об аренде Ивана Олейникова.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, железнодорожники сделали предложение самарцам по аренде 26-летнего хавбека с выкупом за 250 млн рублей, при условии, что игрок сыграет в 15 матчах минимум по 70 минут.

Утверждается, что «Крылья » категорически не согласны отдавать одного из основных футболистов на таких условиях. Клуб был готов продать Олейникова за 300 млн рублей в рассрочку.

В свою очередь, «Локомотив » не хочет выкупать игрока, если он не станет основным у Михаила Галактионова .

В этом сезоне Мир РПЛ Олейников сыграл три матча и результативными действиями не отметился. Его статистика – здесь .