«Крылья» отказали «Локомотиву» в аренде Олейникова с выкупом за 250 млн рублей. Самарцы согласны на полноценный трансфер за 300 млн (Иван Карпов)
«Локомотив» не договорился с «Крыльями Советов» об аренде Ивана Олейникова.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, железнодорожники сделали предложение самарцам по аренде 26-летнего хавбека с выкупом за 250 млн рублей, при условии, что игрок сыграет в 15 матчах минимум по 70 минут.
Утверждается, что «Крылья» категорически не согласны отдавать одного из основных футболистов на таких условиях. Клуб был готов продать Олейникова за 300 млн рублей в рассрочку.
В свою очередь, «Локомотив» не хочет выкупать игрока, если он не станет основным у Михаила Галактионова.
В этом сезоне Мир РПЛ Олейников сыграл три матча и результативными действиями не отметился. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
