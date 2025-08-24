Андрей Семенов: «С «Ахматом» будут считаться. С Черчесовым команды преображаются»
Андрей Семенов оценил эффект от назначения Станислава Черчесова в «Ахмат».
«Сейчас у команды «Ахмата» совершенно другая ментальность. Футболисты те же, а игра поменялась. Но для меня это не удивительно, потому что с Черчесовым команды преображаются – так случилось и с «Ахматом».
Мы не можем спрогнозировать место команды в таблице, но теперь точно могу сказать, что с «Ахматом» будут считаться. Все соперники будут понимать, что игры с ними – не легкая прогулка», – сказал экс-защитник «Ахмата».
