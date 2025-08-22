Черчесов про 2:2 с «Оренбургом»: «Это для Сидорова сверхъестественное, а для меня – нормальное. Мы же не в хоккей играем. В футболе есть вещи, которые позволяют в меньшинстве добиваться результата»
«Ахмат» сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2) в 6-м туре Мир РПЛ, оставшись вдевятером в середине второго тайма.
– Что вы сказали своим игрокам в раздевалке, что им удалось переломить игру во втором тайме?
– Счет 2:0, они это видели и знали, что сыграли не так. Задача тренера – найти тактические решения, подобрать правильные слова и настроить игроков на второй тайм. Мы это и сделали, а футболисты это услышали. Не было крика, шума, а только деловой разговор. Бутылки все на месте, никто ничего не разбил.
– Сидоров сказал, что произошло что‑то сверхъестественное. Что вы можете сказать?
– Это для него сверхъестественное, а для меня нормальное. Вдесятером мы забили два мяча, вдевятером смогли отстоять. Мы же не в хоккей играем, там, наверное, тяжело играть пять на четыре. А в футболе есть вещи, которые позволяют команде в меньшинстве добиваться результата. Сегодня мы не добились того, чего хотели, но считайте, что ничья – это победа.
Вы видите окончательный результат, а я вижу целостную игру. Я поздравил игроков с этим результатом, но все остальное мы обговорим позже. Доводить до двух пропущенных голов непозволительно, – сказал главный тренер «Ахмата».