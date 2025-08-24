Первушин покинул «Черноморец» через 2 месяца после назначения. Команда идет последней в Первой лиге
Сергей Первушин покинул пост главного тренера «Черноморца».
Стороны договорились о прекращении сотрудничества.
«Благодарим Сергея Александровича за проделанную работу, желаем успехов в дальнейшей карьере и в жизни», – говорится в заявлении «Черноморца».
В субботу клуб из Новороссийска дома проиграл красноярскому «Енисею» (0:2) в матче 6‑го тура Лиги Pari.
«Черноморец» на старте сезона набрал 2 очка и занимает последнее, 18‑е место, в таблице.
Напомним, по итогам прошлого сезона команда заняла 3-е место, набрав 64 очка. Клуб не получил лицензию для выступления в Мир РПЛ.
