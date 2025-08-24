Энрике об амбициях «ПСЖ»: «Нужно забыть о пяти выигранных трофеях как можно скорее. Мы хотим бороться, чтобы снова завоевать их»
Луис Энрике высказался об амбициях «ПСЖ» в нынешнем сезоне.
«Мы должны как можно скорее забыть о пяти выигранных нами [в прошлом сезоне] трофеях. Это прошлое, мы должны думать о будущем.
Мы хотим бороться, чтобы снова завоевать их. Это наши амбиции, наша цель», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Увольнять ли Семака?38295 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости