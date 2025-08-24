Энрике об амбициях «ПСЖ»: «Нужно забыть о пяти выигранных трофеях как можно скорее. Мы хотим бороться, чтобы снова завоевать их»

Луис Энрике высказался об амбициях «ПСЖ» в нынешнем сезоне.

«Мы должны как можно скорее забыть о пяти выигранных нами [в прошлом сезоне] трофеях. Это прошлое, мы должны думать о будущем.

Мы хотим бороться, чтобы снова завоевать их. Это наши амбиции, наша цель», – сказал главный тренер «ПСЖ ».