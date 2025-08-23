Энрике об 1:0: «ПСЖ» было тяжело – «Анже» хорошо оборонялся нижним блоком. Благодаря игрокам не думал о качестве поля»
Луис Энрике оценил победу «ПСЖ» над «Анже» (1:0) в 2-м туре Лиги 1.
«Результаты [на старте сезона] весьма позитивные. Мы уже обсудили [в раздевалке], насколько трудным был матч. Соперник очень хорошо оборонялся нижним блоком, и нам было тяжело.
Худшим сегодня было качество поля, оно все усложняло. Я должен поздравить игроков – благодаря им о качестве поля я не думал. Мы играли уверенно, на хорошем физическом и техническом уровне, и одержали победу», – сказал тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
