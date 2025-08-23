Гвардиола о 0:2 от «Тоттенхэма»: «Мы ошибались в простых ситуациях, но создали достаточно моментов. Я знаю, как работает команда – есть много хорошего, но нужно совершенствоваться»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Тоттенхэмом».

«Горожане» потерпели поражение со счетом 0:2 во 2-м туре АПЛ .

«В матче с «Тоттенхэмом » в этом сезоне было много выходов из обороны через пас и персональной опеки, как и в матчах с «Брентфордом» в прошлом.

Нужно играть по-другому. Мы говорили об этом. Мы недорабатываем в простых ситуациях. Я не просил игроков делать что-то исключительное. Под давлением мы ошибались в простых ситуациях, но создали достаточно моментов [хотя не реализовали их]. Такое случается, это футбол.

Это всего лишь второй тур. После матча против «Вулвс» все говорили, что все в порядке, но я сказал, что это всего лишь одна игра, и многое еще предстоит сделать.

Я знаю, как мы работаем и что делают игроки. Есть много хорошего, но мы должны совершенствоваться. Шаг за шагом мы будем совершенствоваться и устанавливать больше связей», – сказал Гвардиола .