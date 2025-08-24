Гасперини об 1:0 с «Болоньей»: «Будь «Рома» чуть точнее, могла бы забить второй гол и сделать концовку поспокойнее. В таких мучениях есть и позитив – команда обладает бойцовским характером»
Джан Пьеро Гасперини оценил победу «Ромы» над «Болоньей» (1:0) в 1-м туре Серии А.
«Я поздравляю игроков, ведь первый матч – это всегда непросто, особенно когда ты еще не вполне уверен в своих маневрах и в позициях на поле. Однако мы начали как нужно против очень хорошей команды, и это внушает надежду.
Речь идет о весьма молодых игроках, которым еще прибавлять и прибавлять, но сегодня они уже показали, на что способны. Команда выглядела солидно и во время предсезонке, сегодня я увидел много хорошего, и болельщики это оценили, что не может не радовать.
Будь мы чуть точнее, могли бы забить второй гол и сделать концовку поспокойнее. Вместе с тем в таких мучениях есть и положительный момент – это показывает, что команда обладает бойцовским характером», – сказал тренер «Ромы».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
