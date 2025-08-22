  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Рома» дала Санчо два дня на принятие решения и готова переключиться на Домингеса из «Болоньи» или других игроков
18

«Рома» дала Санчо два дня на принятие решения и готова переключиться на Домингеса из «Болоньи» или других игроков

«Рома» установила для Джейдона Санчо дедлайн.

Ранее стало известно, что римляне уже договорились с «Манчестер Юнайтед» о трансфере вингера, но получить согласие футболиста пока не удалось – в том числе из-за запросов его агентов.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что клуб Серии А готов подождать еще два дня, и если за это время англичанин не даст положительный ответ, то «джаллоросси» переключатся на другие цели.

Отмечается, что кандидатуры Крисенсио Саммервилла («Вест Хэм Юнайтед»), Еремая («Депортиво де Ла-Корунья»), Абде Эззальзули («Реал Бетис») и Эгиналдо («Шахтер») уже отвергнуты. При этом у «Ромы» есть варианты в Серии А, включая Бенхамина Домингеса из «Болоньи».

Увольнять ли Семака?27558 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoДжейдон Санчо
logoШахтер
logoБолонья
logoМанчестер Юнайтед
logoЭгиналдо
logoКрисенсио Саммервилл
logoБенхамин Домингес
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoАбде Эззальзули
logoЧемпионат Украины по футболу
logoРома
logoБетис
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoДепортиво
Еремай
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агенты Санчо требуют «непомерные» комиссионные – они отпугнули «Ювентус» и «Атлетико». «Рома» и «МЮ» убеждают Джейдона согласиться на переход в римский клуб и пойти на уступки
2620 августа, 17:29
«Рома» хочет подписать Санчо, несмотря на отказ игрока. Римляне пытаются убедить вингера «МЮ» перейти к ним
3518 августа, 18:03
«Роме» интересен Маласиа. Клуб сделал запрос по защитнику «МЮ» в ходе переговоров по Санчо
2017 августа, 10:24
Главные новости
Трамп о ЧМ-2026: «Могу сыграть – я очень хороший спортсмен и отлично выгляжу в шортах! Вижу, какие деньги зарабатывают футболисты»
24 минуты назад
«Челси» разгромил «Вест Хэм» (5:1), первым пропустив на 6-й минуте
17933 минуты назад
Чемпионат Англии. «Челси» разгромил «Вест Хэм», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в субботу, «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом» в понедельник
13534 минуты назад
«Интер» за 25 млн евро купил хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа
338 минут назадФото
«ПСЖ» обыграл «Анже» благодаря голу Руиса (1:0). Шевалье отстоял на ноль второй тур подряд, Сафонов провел игру на скамейке
1751 минуту назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Анже», «Монако» Головина сыграет с «Лиллем» в воскресенье
1252 минуты назад
«Бавария» уничтожила «РБ Лейпциг» – 6:0. Кейн сделал хет-трик, у Олисе дубль, у Диаса – 1+2
89сегодня, 20:29
Бундеслига стартовала! «Бавария» забила 6 голов «Лейпцигу», в субботу «Байер» сыграет с «Хоффенхаймом», «Боруссия» – с «Санкт-Паули»
70сегодня, 20:28
Депутат Журова: «Понятно, что американцы не могут допустить сборную России в состав участников ЧМ по футболу, как бы им этого ни хотелось»
17сегодня, 20:24
Кейн забил «Лейпцигу» 3 гола за 13 минут. У Харри 1-й хет-трик с ноября и 9-й в «Баварии»
19сегодня, 20:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Астон Вилла» бесплатно отпустила Морено в «Жирону»
15 минут назадФото
Семеньо о борьбе с расизмом: «Это может быть тюремное заключение, пожизненный запрет на посещение стадионов – что угодно в этом духе. Сейчас делают недостаточно»
631 минуту назад
6:0 – крупнейшая победа «Баварии» над «Лейпцигом» в истории
657 минут назад
Палмер пропускает игру с «Вест Хэмом» из предосторожности. Хавбек «Челси» «что-то почувствовал» на разминке
6сегодня, 19:42
Де Лаурентис о Марадоне: «Его глубина была равна футбольному таланту. На вопрос о том, сколько бы он получал, если бы родился сегодня, он ответил: «Родись я сегодня, не было бы моих чудесных дочерей»
6сегодня, 19:36
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Алавеса», «Атлетико» и «Барселона» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
6сегодня, 19:30Live
Черчесов про 2:2 с «Оренбургом»: «Это для Сидорова сверхъестественное, а для меня – нормальное. Мы же не в хоккей играем. В футболе есть вещи, которые позволяют в меньшинстве добиваться результата»
12сегодня, 19:19
Быстров о том, что его продали «Зениту» «по высокому звонку»: «Спартак» хотел меня оставить – факт. Допускаю, что мог мне что-то предложить, но не предложил. Но и я не мог оставаться, дал слово»
19сегодня, 18:02
Экс-судья Федотов о красной Садулаеву: «Нельзя за такое удалять, это провал. Нескоро мы увидим этого арбитра. Нет никакой агрессии, удара в горло. Ну прихватил, и то – после провокации»
23сегодня, 17:12
Мина о партнерах: «Месси всегда хотел побеждать, надо брать с него пример. Куадрадо – машина, я многое у него перенял: приезжаю за два часа, принимаю ледяные ванны, слежу за питанием: курица и рыба»
4сегодня, 16:04