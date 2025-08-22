«Рома» дала Санчо два дня на принятие решения и готова переключиться на Домингеса из «Болоньи» или других игроков

«Рома» установила для Джейдона Санчо дедлайн.

Ранее стало известно , что римляне уже договорились с «Манчестер Юнайтед » о трансфере вингера, но получить согласие футболиста пока не удалось – в том числе из-за запросов его агентов.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что клуб Серии А готов подождать еще два дня, и если за это время англичанин не даст положительный ответ, то «джаллоросси» переключатся на другие цели.

Отмечается, что кандидатуры Крисенсио Саммервилла («Вест Хэм Юнайтед»), Еремая («Депортиво де Ла-Корунья»), Абде Эззальзули («Реал Бетис») и Эгиналдо («Шахтер ») уже отвергнуты. При этом у «Ромы» есть варианты в Серии А, включая Бенхамина Домингеса из «Болоньи».