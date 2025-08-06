Сон об уходе из «Тоттенхэма»: «Я вложил в этот клуб все сердце и душу – это самое трудное решение в моей жизни. Победа в ЛЕ останется на всю жизнь. Надеюсь, я заставил вас гордиться»

Сон Хын Мин попрощался с болельщиками «Тоттенхэма» в соцсетях.

Ранее лондонский клуб, за который полузащитник провел 454 матча, сообщил о его переходе в «Лос-Анджелес ».

«Как подобрать подходящие слова? Не знаю. Я думал несколько дней. Это невозможно. Но вот момент настал. Мне пора попрощаться с «Тоттенхэм Хотспур» – моим домом последние десять лет.

Когда я приехал сюда в 2015 году, я не говорил по-английски, не знал Лондон, но вы приняли меня с распростертыми объятиями, поверили в меня и поддерживали меня во всех взлетах и падениях. Я был всего лишь мальчишкой из Кореи с большими мечтами, у которого, как предполагалось, не было никаких шансов. А теперь, 10 лет спустя, Северный Лондон навсегда в моем сердце.

Здесь я нашел друзей на всю жизнь, удостоился чести стать крестным отцом, а также капитаном нашего особенного клуба. Я вложил в этот клуб все свое сердце и душу, и это решение стало самым трудным в моей жизни. Я думал, что если и уйду, то только на своих условиях, на лучших условиях, когда наша совместная миссия будет выполнена. С гордостью и честью.

Мой дебют был чем-то особенным: награда Пушкаша – это круто, «Золотая бутса » – честь, но победить в Лиге Европы в Бильбао… Это на всю жизнь. Мы будем разделять этот вечер, этот момент и этот трофей до конца наших дней.

Итак, всем вам, болельщикам, которые это читают. Спасибо за вашу любовь, поддержку и доверие, которое вы испытывали ко мне последние десять лет. Всем в клубе, его председателю, моим тренерам и всем, кто был рядом со мной каждый день на тренировках, в столовой, в поездках, на играх, когда я болел, восстанавливался, побеждал… Спасибо.

Всем и от всего сердца – спасибо. Надеюсь, я заставил вас гордиться», – написал Сон Хын Мин.