Сон подписал с «Лос-Анджелесом» контракт до конца 2027-го с опциями продления до лета 2029-го: «У этого города богатая история чемпионов, и я здесь ради написания новой главы»

«Лос-Анджелес» объявил о подписании Сон Хын Мина.

Полузащитник сборной Южной Кореи покинул «Тоттенхэм » и заключил с клубом МЛС контракт, рассчитанный до конца 2027 года. Предусмотрены опции продления договора сперва до конца 2028-го, а затем до середины 2029-го.

«Я невероятно горжусь тем, что присоединяюсь к «Лос-Анджелесу», клубу с большими амбициями, выступаюшему в одном из самых культовых спортивных городов мира.

У Лос-Анджелеса очень богатая история чемпионов, и я здесь, чтобы помочь написать новую главу. Я с нетерпением жду этого нового вызова в МЛС. Я приехал в Лос-Анджелес, чтобы завоевать трофеи и отдать все ради этого клуба, этого города и его болельщиков. С нетерпением жду начала работы», – сказал 33-летний футболист.

Изображение: lafc.com