Сон подписал с «Лос-Анджелесом» контракт до конца 2027-го с опциями продления до лета 2029-го: «У этого города богатая история чемпионов, и я здесь ради написания новой главы»
«Лос-Анджелес» объявил о подписании Сон Хын Мина.
Полузащитник сборной Южной Кореи покинул «Тоттенхэм» и заключил с клубом МЛС контракт, рассчитанный до конца 2027 года. Предусмотрены опции продления договора сперва до конца 2028-го, а затем до середины 2029-го.
«Я невероятно горжусь тем, что присоединяюсь к «Лос-Анджелесу», клубу с большими амбициями, выступаюшему в одном из самых культовых спортивных городов мира.
У Лос-Анджелеса очень богатая история чемпионов, и я здесь, чтобы помочь написать новую главу. Я с нетерпением жду этого нового вызова в МЛС. Я приехал в Лос-Анджелес, чтобы завоевать трофеи и отдать все ради этого клуба, этого города и его болельщиков. С нетерпением жду начала работы», – сказал 33-летний футболист.
Изображение: lafc.com
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13175 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лос-Анджелеса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости