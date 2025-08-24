  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Симеоне об 1:1 с «Эльче»: «Атлетико» не может изменить своим принципам. Спокойствие, терпение, упорный труд – и результаты придут»
12

Симеоне об 1:1 с «Эльче»: «Атлетико» не может изменить своим принципам. Спокойствие, терпение, упорный труд – и результаты придут»

Диего Симеоне оценил домашнюю ничью «Атлетико» с «Эльче» (1:1) в 2-м туре Ла Лиги.

– Разочарование болельщиков? Думаю, они правы. У нас такие же ощущения. Мы отдали все для победы, но не смогли выиграть. Работаем упорно изо всех сил, стараемся использовать лучшие качества наших игроков.

- Как исправить ситуацию?

– Спокойствием, терпением, упорным трудом – и результаты придут. Мы не можем изменить своим принципам – в обоих матчах мы по крайней мере не заслуживали поражений, – сказал тренер «Атлетико».

В первом туре мадридцы уступили «Эспаньолу» (1:2).

Увольнять ли Семака?38251 голос
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Into the Calderon
logoАтлетико
logoДиего Симеоне
logoЭльче
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Атлетико» ничья и поражение в первых двух турах Ла Лиги – это худший старт с 2011 года
26вчера, 19:34
«Атлетико» не выиграл у «Эльче» – 1:1. Серлот и Мир забили к 15-й минуте
12вчера, 19:32
Сперцян интересен «Атлетико». Мадридцы контактировали с окружением хавбека «Краснодара» (Arménie Football)
49вчера, 06:56
Главные новости
Артем Дзюба: «Я столько в жизни не проигрывал. Наверное, это меня жизнь учит где-то молчать. Чем больше проигрываешь, тем больше исчезает желание играть»
2 минуты назад
«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед». 1:1 – Смит-Роу ответил на гол Йоро, Бруну не забил пенальти. Онлайн-трансляция
1115 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна против «Эспаньола», «Осасуна» победила «Валенсию»
427 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» забил 6 голов «Крыльям», ЦСКА обыграл «Акрон», «Балтика» в гостях у «Сочи»
26267 минут назадLive
У ЦСКА 20 игр нет поражений в РПЛ – это лучшая серия с 2015 года, когда при Слуцком не проигрывали 21 матч
210 минут назад
Талалаев о «Балтике»: «Последний тренер, сказавший, что у нас нет позиционного нападения, получил трешку, а потом 11 на 9 за тайм не забил ни гола. Поэтому поаккуратней»
1716 минут назад
ЦСКА и «Локомотив» на 1 очко отстают от лидирующего «Краснодара» после 6 туров Мир РПЛ. «Зенит» – 5-й на данный момент, «Динамо» – 7-е, «Спартак» – 8-й
1029 минут назад
Сака и Эдегор избежали серьезных травм в матче с «Лидсом». Игроки «Арсенала» не пропустят много времени
630 минут назад
ЦСКА при Челестини не проигрывает в Мир РПЛ: 4 победы, 2 ничьих. Дальше – «Краснодар»
2836 минут назад
Серия А стартовала! «Ювентус» против «Пармы», «Аталанта» примет «Пизу», «Интер» сыграет с «Торино» в понедельник
8437 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Балтика». Зиньковский и Хиль играют. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Тарасов о Батракове: «Лучший из молодых российских игроков – главное, чтобы из-за денег и внимания с катушек не слетел. По тому, как он себя ведет, все у него в порядке»
7 минут назад
Первая лига. «Факел» победил «Нефтехимик» «Чайка» против «Арсенала», СКА проиграл «Спартаку» из Костромы
1411 минут назадLive
У «МЮ» 29 матчей без голов в первых таймах с начала прошлого сезона. В топ-5 лиг больше лишь у «Дженоа»
216 минут назад
Грилиш о двух ассистах в матче с «Брайтоном»: «Сегодня я мог играть свободнее, делать что хочу. Не говорю, что в «Ман Сити» не ощущал свободы»
148 минут назад
Хислоп про Исака: «Как можно ехать тренироваться в бывший клуб, пропускать предсезонку, а потом претендовать на моральное превосходство? Абсолютный фарс. Его заявление – нелепость»
155 минут назад
Гендиректор «Динамо» про Лунева и жевательный табак: «Разобрались. Это внутреннее дело клуба»
9сегодня, 15:57
Генич о Глушенкове: «Уйти – проявить слабость. Не сказать, что Семак ему не доверял. Это конкуренция, нужно отвоевывать место в составе»
9сегодня, 15:54
Рианчо о «Спартаке»: «Команда со Станковичем эволюционирует, все начало меняться к лучшему. Ему надо дать сто дней, чтобы исправить ситуацию»
6сегодня, 15:44
Бундеслига стартовала! «Боруссия» Менхенгладбах против «Гамбурга», «Майнц» уступил «Кельну»
89сегодня, 15:30Live