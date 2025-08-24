Симеоне об 1:1 с «Эльче»: «Атлетико» не может изменить своим принципам. Спокойствие, терпение, упорный труд – и результаты придут»

Диего Симеоне оценил домашнюю ничью «Атлетико» с «Эльче» (1:1) в 2-м туре Ла Лиги.

– Разочарование болельщиков? Думаю, они правы. У нас такие же ощущения. Мы отдали все для победы, но не смогли выиграть. Работаем упорно изо всех сил, стараемся использовать лучшие качества наших игроков.

- Как исправить ситуацию?

– Спокойствием, терпением, упорным трудом – и результаты придут. Мы не можем изменить своим принципам – в обоих матчах мы по крайней мере не заслуживали поражений, – сказал тренер «Атлетико ».

В первом туре мадридцы уступили «Эспаньолу» (1:2).