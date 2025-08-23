У «Атлетико» ничья и поражение в первых двух турах Ла Лиги – это худший старт с 2011 года

«Атлетико» потерял очки в первых двух матчах Ла Лиги.

Команда Диего Симеоне сегодня сыграла вничью с «Эльче » на своем поле – 1:1. В стартовом туре чемпионата она уступила «Эспаньолу» (1:2).

Таким образом, мадридцы набрали всего одно очко в двух турах. В последний раз они так слабо начинали сезон в 2011 году.

30 августа «Атлетико » выступит в гостях у «Алавеса».