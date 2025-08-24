Ковач о 3:3 с «Санкт-Паули»: «Боруссия» не показала того, что нужно, для победы. Когда ведешь 3:1, нельзя допускать ничьей»
Нико Ковач оценил ничью с «Санкт-Паули» (3:3) в 1-м туре Бундеслиги.
«Санкт-Паули» сыграл очень дисциплинированно, что усложнило нам задачу. Мы забили голы благодаря индивидуальному мастерству.
Когда ведешь 3:1, нельзя допускать, чтобы счет стал 3:3. «Санкт-Паули» заслужил ничью. Поздравляю Алекса (Блессин, тренер «Санкт-Паули» – Спортс”) и его парней. Мы не показали того, что нужно, для победы на «Миллернторе», – сказал тренер дортмундской «Боруссии».
Увольнять ли Семака?38276 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости