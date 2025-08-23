«Дортмунд» за 3+4 млн евро продал Рейну «Гладбаху»

Джованни Рейна покинул «Боруссию» Дортмунд.

Полузащитник присоединился к менхенгладбахской «Боруссии », заключив трехлетний контракт. По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, за американца заплатили 3 млн евро, еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Рейна принял участие в 16 матчах Бундеслиги и забил 2 гола. Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Фото: borussia.de