«Дортмунд» за 3+4 млн евро продал Рейну «Гладбаху»
Джованни Рейна покинул «Боруссию» Дортмунд.
Полузащитник присоединился к менхенгладбахской «Боруссии», заключив трехлетний контракт. По сведениям инсайдера Флориана Плеттенберга, за американца заплатили 3 млн евро, еще 4 млн предусмотрены в качестве бонусов.
В минувшем сезоне Рейна принял участие в 16 матчах Бундеслиги и забил 2 гола. Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: borussia.de
Увольнять ли Семака?34540 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Боруссии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости