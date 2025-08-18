«Атлетико» впервые при Симеоне проиграл в 1-м туре Ла Лиги. Поражений не было с 2009 года

«Атлетико» впервые при Диего Симеоне не набрал ни одного очка в первом туре.

Мадридцы уступили «Эспаньолу» (1:2) на выезде в стартовом туре чемпионата Испании.

Симеоне тренирует команду с 2011-го, и до текущего года она неизменно побеждала или играла вничью на старте сезона. Последнее поражение в 1-м туре у нее было в 2009 году.