«Атлетико» впервые при Симеоне проиграл в 1-м туре Ла Лиги. Поражений не было с 2009 года
«Атлетико» впервые при Диего Симеоне не набрал ни одного очка в первом туре.
Мадридцы уступили «Эспаньолу» (1:2) на выезде в стартовом туре чемпионата Испании.
Симеоне тренирует команду с 2011-го, и до текущего года она неизменно побеждала или играла вничью на старте сезона. Последнее поражение в 1-м туре у нее было в 2009 году.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
