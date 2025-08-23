У Бакаева 1+4 в 6 матчах РПЛ за «Локомотив» – хавбек отдал ассист с «Ростовом»

Зелимхан Бакаев набрал 5 очков в 6 матчах сезона Мир РПЛ.

Полузащитник «Локомотива » ассистировал Алексею Батракову в матче 6-го тура с «Ростовом » (3:2, второй тайм).

В этом чемпионате на счету Бакаева один гол и уже 4 голевые передачи. В списке лучших ассистентов турнира он делит первое место с Эдуардом Сперцяном из «Краснодара ».

Подробная статистика бывшего игрока «Спартака» и «Зенита» – здесь .