У Бакаева 1+4 в 6 матчах РПЛ за «Локомотив» – хавбек отдал ассист с «Ростовом»
Зелимхан Бакаев набрал 5 очков в 6 матчах сезона Мир РПЛ.
Полузащитник «Локомотива» ассистировал Алексею Батракову в матче 6-го тура с «Ростовом» (3:2, второй тайм).
В этом чемпионате на счету Бакаева один гол и уже 4 голевые передачи. В списке лучших ассистентов турнира он делит первое место с Эдуардом Сперцяном из «Краснодара».
Подробная статистика бывшего игрока «Спартака» и «Зенита» – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
