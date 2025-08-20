Джо Коул: «Сейчас у Артеты лучший шанс на победу за все время, но ему купили Дьокереша, над которым висит знак вопроса. Вот если бы «Арсенал» взял Осимхена... А пока «Ливерпуль» остается лучшей командой»
Джо Коул считает, что «Арсеналу» стоило купить Виктора Осимхена.
«Считаю «Ливерпуль» фаворитом. Он усилился, он легко выиграл чемпионат в прошлом сезоне.
Думаю, сейчас у Артеты лучший шанс на победу за все время. Ему купили центрфорварда, но знак вопроса здесь все равно остается. Вот если бы «Арсенал» купил Осимхена, который добивался своего в Италии и Турции...
Над этим парнем [Дьокерешем] по-прежнему висит знак вопроса. Думаю, он будет в порядке, будет забивать голы, но сейчас, считаю, «Ливерпуль» остается сильнейшей командой.
Лучшая возможность у соперников будет в том случае, если у «Ливерпуля» будет медленный старт сезона из-за многочисленных изменений в составе, но к концу сезона мерсисайдцы, полагаю, наберут полную скорость», – сказал бывший полузащитник сборной Англии в эфире Hayters TV.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
