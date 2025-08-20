  • Спортс
  • Джо Коул: «Сейчас у Артеты лучший шанс на победу за все время, но ему купили Дьокереша, над которым висит знак вопроса. Вот если бы «Арсенал» взял Осимхена... А пока «Ливерпуль» остается лучшей командой»
8

Джо Коул: «Сейчас у Артеты лучший шанс на победу за все время, но ему купили Дьокереша, над которым висит знак вопроса. Вот если бы «Арсенал» взял Осимхена... А пока «Ливерпуль» остается лучшей командой»

Джо Коул считает, что «Арсеналу» стоило купить Виктора Осимхена.

«Считаю «Ливерпуль» фаворитом. Он усилился, он легко выиграл чемпионат в прошлом сезоне.

Думаю, сейчас у Артеты лучший шанс на победу за все время. Ему купили центрфорварда, но знак вопроса здесь все равно остается. Вот если бы «Арсенал» купил Осимхена, который добивался своего в Италии и Турции...

Над этим парнем [Дьокерешем] по-прежнему висит знак вопроса. Думаю, он будет в порядке, будет забивать голы, но сейчас, считаю, «Ливерпуль» остается сильнейшей командой.

Лучшая возможность у соперников будет в том случае, если у «Ливерпуля» будет медленный старт сезона из-за многочисленных изменений в составе, но к концу сезона мерсисайдцы, полагаю, наберут полную скорость», – сказал бывший полузащитник сборной Англии в эфире Hayters TV.

Увольнять ли Семака?10701 голос
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
