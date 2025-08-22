Аурелио Де Лаурентис: «ПСЖ» предлагал более 200 млн за Хвичу и Осимхена в 2024-м, но я пообещал Конте не продавать. Мы бы взяли Дьокереша на эти деньги»

Аурелио Де Лаурентис рассказал подробности ухода Хвичи Кварацхелии из «Наполи».

Прошлой зимой грузинский вингер перешел в «ПСЖ » за 70 млн евро.

– Почему пришлось продать Квару в январе?

– Потому что его агент угрожал прибегнуть к статье 17 регламента ФИФА. Историю нужно объяснить. После первого, потрясающего сезона грузина мы сразу озаботились переговорами о продлении контракта, увеличив его зарплату и дойдя до очень серьезной суммы, ведь было очевидно: низкий оклад привлечет половину мира, готового устлать ему золотые мосты. Но его агент, Мамука Джугели , имел другие планы для себя и игрока.

Он хотел выбить у другого клуба огромную комиссию для себя, а также двузначную зарплату для Квары. В конце второго года контракта прошло Евро в Германии. [Cпортивный директор «Наполи»] Манна, [генеральный директор] Кьявелли и я полетели в Дюссельдорф решать вопрос, но Мамука продолжал тянуть время, утверждая, будто [бывший спортивный директор «Наполи»] Джунтоли обещал ему деньги, которые не были выплачены. Ложь – это легко выяснилось.

Я должен был продать его тогда: «ПСЖ » предлагал более 200 миллионов за пару Квара-Осимхен. Но я пообещал Конте удержать его и не смог переступить через себя.

– Как вы собирались использовать все эти деньги?

– Идея была в том, чтобы взять Дьокереша .

– Что же говорит статья 17, что сделало продажу такой настоятельной?

– Это статья, позволяющая игроку прервать контракт после трех лет, выплатив компенсацию, рассчитанную исходя из его зарплаты и суммы, уплаченной за трансфер. Так как обе цифры были низкими, компенсация оказалась бы мизерной по сравнению со стоимостью игрока. По сути, этим летом мы потеряли бы его почти бесплатно, – сказал президент «Наполи ».